“A por ellos”, insisten los votantes de Vox en referencia a los derechos humanos

Aclarando que no se refieren «a nadie en concreto», los simpatizantes de Vox han insistido en sus cánticos de “a por ellos” que llevan entonando ininterrumpidamente desde su magnífico resultado electoral el pasado 10N. «Es un grito de amor, no de odio y no va contra nadie, va contra los derechos humanos”, han aclarado los dirigentes de Vox defendiendo a sus votantes y a sus cánticos, que funcionan ya casi como lema del partido. “A por ellos, oé, a por ellos, oé”, insisten los votantes del partido de ultraderecha en referencia.