Ella si reconoce haber mentido; María Jesús Ruíz

Estaba viendo un programa de televisión, y me llama un amigo: Jesús pasa a la Cinco, hay una mujer que reconoce haber mentido. Incrédulo, cambio de cadena. Una tal María Jesús, que luego me entero que había sido Miss de España y de profesión modelo, reconoce que había hecho unas acusaciones muy graves contra un hombre. Vaya, a lo mejor la meten en las estadísticas de denuncias falsas. No me preocupo de investigar cómo fue el asunto. Confiesa: YO MENTÍ.