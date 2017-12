Ella no se defendió: 5 razones erróneas por las cuales se duda de las víctimas de agresión sexual (ENG)

Una joven dijo ser violada por dos oficiales de Nueva York. Los abogados la acusaron de publicar selfies "provocativos". "Este comportamiento no tiene precedentes para una víctima que está deprimida por una violación violenta", escribieron. Pero las víctimas se comportan de una gran variedad de formas. No hay una única reacción al abuso sexual. Una víctima de trauma puede aparecer tan tranquila como angustiada. No es de extrañar que una adolescente utilice los "me gusta" para recuperar la autoestima para lidiar con el estrés postraumático.