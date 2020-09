Una vez que ya somos conscientes en mayor o menor medida de lo que somos, ya no le podemos echar la culpa a nadie sobre reaccionar o quedarnos quietos. No podemos depositar más que en nosotros mismos la responsabilidad de creer y actuar. Aunque lo más difícil de todo, quizás sea no actuar. Debería decir mejor la responsabilidad de vivir, según nuestras propias normas o las impuestas.