Elisa Mouliaá denuncia que la policía le retiró productos valorados en más de 3.000€ de su tienda de cannabis y presenta nuevas denuncias contra Errejón y por violencia institucional

La actriz Elisa Mouliaá ha emprendido una nueva ofensiva judicial contra el exdiputado de Sumar Íñigo Errejón mientras el procedimiento derivado de la denuncia por presunta agresión sexual presentada en 2024 continúa todavía sin resolverse de forma definitiva en los tribunales. La intérprete ha anunciado ahora distintas acciones legales por lo que considera una vulneración de sus derechos fundamentales y denuncia además haber sufrido "violencia institucional".