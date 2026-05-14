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Elisa Mouliaá denuncia que la policía le retiró productos valorados en más de 3.000€ de su tienda de cannabis y presenta nuevas denuncias contra Errejón y por violencia institucional

La actriz Elisa Mouliaá ha emprendido una nueva ofensiva judicial contra el exdiputado de Sumar Íñigo Errejón mientras el procedimiento derivado de la denuncia por presunta agresión sexual presentada en 2024 continúa todavía sin resolverse de forma definitiva en los tribunales. La intérprete ha anunciado ahora distintas acciones legales por lo que considera una vulneración de sus derechos fundamentales y denuncia además haber sufrido "violencia institucional".

| etiquetas: elisa , mouliaá , errejón , cannabis
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13 comentarios
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Comentarios destacados:    
#3 lawerka
Qué gran ministra de igualdad nos estamos perdiendo
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Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Esto no lo vio en las matrículas
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eldarel #5 eldarel
Disfrutará haciendo denuncias y le saldrá barato el abogado. Si no, no lo entiendo.
1 K 22
DORO.C #6 DORO.C
#5 Le sale gratis. Podemos le ha puesto abogada nueva.
1 K 22
eldarel #8 eldarel
#6 Así, sí. Demandas y quetellas gratis a costa de afiliados y ciudadanos (vía ayudas públicas).
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#7 Tiranoc
Mezclar los asuntos estos de Errejón o la incautación de la policía con una inundación por una rotura de una tubería de su comunidad de vecinos...parece un poco coña ¿no?
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Doisneau #11 Doisneau
Y todavia vendran los tontos de siempre a apoyar a la tia esta que no hay por donde cogerla
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Doisneau #13 Doisneau
#12 Cuando el modo lectura me da problemas uso esta web, por si quieres leer el envio:

www.removepaywall.com/
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lvalin #4 lvalin
Se aprecia que tiene dos buenas razones para hacerlo.



ya me vuelvo a FC, perdón :troll:
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#1 fremen11
#0 Es muro de pago
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edipo_rey #9 edipo_rey
#1 yo la puedo ver directamente y sin problemas

La actriz Elisa Mouliaá ha emprendido una nueva ofensiva judicial contra el exdiputado de Sumar Íñigo Errejón mientras el procedimiento derivado de la denuncia por presunta agresión sexual presentada en 2024 continúa todavía sin resolverse de forma definitiva en los tribunales. La intérprete ha anunciado ahora distintas acciones legales por lo que considera una vulneración de sus derechos fundamentales y denuncia además haber sufrido

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#12 fremen11 *
#10 #9 Tranquilos que no la he votado negativo, yo no puedo verla en el móvil con el pato
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Pip_ #10 Pip_
#1 Yo no pago suscripción y veo la noticia perfectamente.
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menéame