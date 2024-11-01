edición general
2 meneos
42 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear

Elisa Mouliaá asegura que estamos siendo víctimas de un ataque meteorológico militar: «Usan virus en el aire para controlar la población»

Elisa Mouliaá asegura que estamos siendo víctimas de un ataque meteorológico militar: «Usan virus en el aire para controlar la población» Elisa Mouliaá ha decidido también abrazar las teorías de la conspiración y, desde hace algún tiempo, narra en los medios de comunicación conjeturas que asume como ciertas. A pesar de haber sido desmentida en numerosas ocasiones, Mouliaá sigue defendiendo estas creencias. La actriz fue entrevistada la semana pasada en el podcast de Arturo Zarzalejo y de nuevo lanzó controvertidas afirmaciones sobre las relac

| etiquetas: elisa mouliaá , terraplanista , conspiranoica
2 0 7 K -41 actualidad
6 comentarios
2 0 7 K -41 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel
La libertad de expresión no implica el hacer de altavoz a todos los gilipollas y a sus tonterías.
4 K 69
nereira #2 nereira
Muro de pago
0 K 19
#6 Tensk
Lo dije en esta otra www.meneame.net/story/elisa-mouliaa-dana-tuvieron-abrir-presas-abrio-o y lo vuelvo a decir: tiene pinta de estar haciendo puntos para parecer que se le ha ido la pinza cuando la juzguen por mentir en lo de Íñigo Arrimón y le caiga menos pena de la que ya le caerá por ser mujer.
0 K 11
toshiro #3 toshiro
No creo que las chorradas de gente random deban ser plasmadas en ningún medio de comunicación y mucho menos en meneame
0 K 10
Barney_77 #5 Barney_77 *
#3 Pero con esta señora es sumamente divertido darle un altavoz.
0 K 13
#4 AlexGuevara
Esta gente se inventa conspiraciones, como si no fueran suficientes las reales
0 K 7

menéame