Elisa Mouliaá asegura que estamos siendo víctimas de un ataque meteorológico militar: «Usan virus en el aire para controlar la población» Elisa Mouliaá ha decidido también abrazar las teorías de la conspiración y, desde hace algún tiempo, narra en los medios de comunicación conjeturas que asume como ciertas. A pesar de haber sido desmentida en numerosas ocasiones, Mouliaá sigue defendiendo estas creencias. La actriz fue entrevistada la semana pasada en el podcast de Arturo Zarzalejo y de nuevo lanzó controvertidas afirmaciones sobre las relac
| etiquetas: elisa mouliaá , terraplanista , conspiranoica