Elevado seguimiento de la huelga de supermercados en Asturias

De media, más del 60% de los trabajadores fijos no han acudido a su puesto de trabajo dejando algunas secciones sin atender. En total 12.000 trabajadores y 350 establecimientos están afectados por la huelga de los supermercados en Asturias. La reunión 'in extremis' que tuvo lugar anoche con un representante de cada sindicato no sirvió para nada y todo apunta a que se prolongarán las movilizaciones durante el calendario previsto.