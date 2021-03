Para el dolor de espalda. Silla de escritorio: Aquí la gran decisión está entre una silla de oficina ergonómica o si quieres pasar a una silla de gaming, existen las que incluso no son estridentes como esta Corsair. Cojín para las lumbares: Puedes estar pensando «Mira Carlos, no me voy a gastar ese dinero en una silla…» Entonces te diría que apostaras, como mínimo, por el cojín lumbar.