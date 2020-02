Elegí vivir, con todas las consecuencias

Acabo de perder a mi padre. Era un jubilado joven. No solo porque el DNI dijese que tenía 70 años, sino sobre todo por la lucidez y las ganas de vivir que conservaba. La mayoría de los sentimientos que me afectan ahora son tan universales que creo que sobran explicaciones. No quiero que este sea un artículo más de un periodista recordando a un ser querido. O no únicamente eso. Utilizo este blog que me brinda este querido diario para hablar de cómo se vive un avatar como este desde mi enfermedad, que ese es el fondo de este espacio.