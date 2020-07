Algún día, las personas podrían controlar su propio estado de salud simplemente cogiendo un lápiz y dibujando un dispositivo bioelectrónico en su piel. Por ahora, en un nuevo estudio, unos ingenieros de la Universidad de Missouri demostraron que podría usarse la simple combinación de lápices y papel para crear dispositivos que vigilen la salud personal. Sus resultados se han publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.