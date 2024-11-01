·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9019
clics
Pocas parodias sobre Ayuso van a ser tan realistas como la que ha hecho Míster Jägger: va a escocer (y mucho) en la Puerta del Sol
6397
clics
Este titular es falso
4024
clics
El mercado más bonito de España se llama ‘la catedral de la gastronomía’: casi 300 puestos, estilo modernista, cúpulas de hierro y cristal y Bien de Interés Cultural
6156
clics
Si tus hijos abrazan la ultraderecha a modo de rebelión ¡utiliza la psicología inversa! (Vaya Semanita)
4332
clics
Le cortan el cuello e intentan asesinarlo por negarse a darles un cigarrillo en Madrid
más votadas
364
La Agencia Tributaria pide al juez que amplíe el Caso Montoro al detectar pagos por 35,5 millones de euros en cinco años
437
Hacienda localiza cajas de seguridad, inversiones y cheques del despacho de Montoro del que se desconoce el "beneficiario último"
510
Arundhati Roy se retira de la Berlinale ante la "inadmisible" negativa del jurado a condenar el genocidio en Gaza
412
Universidades españolas siguen colaborando con entidades vinculadas al Estado de Israel y empresas del sector militar israelí
423
Los seguidores de Trump ponen a Pedro Sánchez en la diana: “Europa debe acabar con él, no importan los métodos”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
71
clics
Un eléctrico accesible y de gran fiabilidad
El Volkswagen ID.4 ofrece una combinación de gran autonomía, espacio, confort y tecnología que lo hace perfectamente válido como coche único para muchos usuarios
|
etiquetas
:
id.4
,
accesible
,
fiables
,
electrico
1
1
3
K
-7
actualidad
17 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
1
3
K
-7
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Kasterot
Tengo roto, averiado y nada fiable el concepto de accesibilidad.
40000€
7
K
78
#3
Kasterot
*
#1
es una mierda. Y trola accesible en todos los diarios de grupo correo . Ver
#2
1
K
17
#7
makinavaja
#2
Si lo venden al mismo precio que en China, menos de la mitad, aun...
www.hibridosyelectricos.com/coches/llegan-rebajas-volkswagen-id4-baja-
3
K
40
#11
albx
#7
Los márgenes de VW son generosos. Si vende el coche en China por 18.000€ y aquí por 40.000€ serían 22.000€ de margen, más del 50% del valor.
1
K
22
#8
lonnegan
#2
Es muy accesible, tiene 4 puertas, jajajaja
1
K
22
#10
josde
#8
Y un motor eléctrico, lo demás ya se vera.
0
K
20
#1
lonnegan
*
Esto es una promocion o un anuncio?
4
K
53
#4
jonolulu
#1
Técnicamente un publirreportaje
1
K
37
#6
Kasterot
#5
de mal gusto además. Una cosa es como dicen
#1
#4
que te casques un anuncio. Otra es meter trolas y bobadas para vender
0
K
12
#5
Feliberto
#1
A 40.000€, es una broma
3
K
43
#9
josde
#1
Anuncio, patrocinado por......
0
K
20
#14
TheIpodHuman
#13
La bateria esta bien, gracias por preguntar
1
K
29
#15
viewer
Acabo de mirar el BYD Dolphin surf y se queda en menos de 15000 con 500 de autonomía
1
K
21
#12
TheIpodHuman
*
Vendo Opel Corsa. Buen estado, con todas las revisiones. Pocos kilometros
0
K
13
#13
diablos_maiq
#12
¿y la batería?
0
K
10
#16
WifredoIII_ElGayu
Publireportaje, donde para leerlo hay que tragarse un anuncio adicional
0
K
9
#17
angar300
Puestos a hacer publicidad... BYD Atto 3. Por menos, mas.
0
K
7
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
40000€
www.hibridosyelectricos.com/coches/llegan-rebajas-volkswagen-id4-baja-