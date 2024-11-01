edición general
Un eléctrico accesible y de gran fiabilidad

El Volkswagen ID.4 ofrece una combinación de gran autonomía, espacio, confort y tecnología que lo hace perfectamente válido como coche único para muchos usuarios

Kasterot
Tengo roto, averiado y nada fiable el concepto de accesibilidad.
40000€
Kasterot
#1 es una mierda. Y trola accesible en todos los diarios de grupo correo . Ver #2
makinavaja
#2 Si lo venden al mismo precio que en China, menos de la mitad, aun... :troll:

albx
#7 Los márgenes de VW son generosos. Si vende el coche en China por 18.000€ y aquí por 40.000€ serían 22.000€ de margen, más del 50% del valor.
lonnegan
#2 Es muy accesible, tiene 4 puertas, jajajaja
josde
#8 Y un motor eléctrico, lo demás ya se vera.
lonnegan
Esto es una promocion o un anuncio? xD
jonolulu
#1 Técnicamente un publirreportaje
Kasterot
#5 de mal gusto además. Una cosa es como dicen #1 #4 que te casques un anuncio. Otra es meter trolas y bobadas para vender
Feliberto
#1 A 40.000€, es una broma xD
josde
#1 Anuncio, patrocinado por......
TheIpodHuman
#13 La bateria esta bien, gracias por preguntar :troll:
viewer
Acabo de mirar el BYD Dolphin surf y se queda en menos de 15000 con 500 de autonomía
TheIpodHuman
Vendo Opel Corsa. Buen estado, con todas las revisiones. Pocos kilometros :troll:
diablos_maiq
#12 ¿y la batería?
WifredoIII_ElGayu
Publireportaje, donde para leerlo hay que tragarse un anuncio adicional
angar300
Puestos a hacer publicidad... BYD Atto 3. Por menos, mas.
