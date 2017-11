En el mercado de la energía en España todo es truco y mentira salvo una única verdad que permanece inmutable: las eléctricas siempre ganan. No hay mercado porque no existe libre competencia y los proveedores se reparten la explotación del cliente-rehén en régimen de oligopolio. No existe control público de ningún tipo sobre los costes o los precios de la energía, o sobre la transparencia y competitividad del propio mercado. La escandalosa relación entre compañías energéticas y elite política mantiene las políticas energéticas relegadas..