“Un momento…. Tú no eres la persona con la que había quedado a las 11 de la mañana”. “No, no lo soy. Soy tú… de pequeña”. Anna está siendo videollamada por una versión más joven de ella misma. “¿Por qué estás llamándome por Zoom?”, pregunta. “Tenemos que hablar. Las elecciones se acercan y tú no quieres votar”, acusa la pequeña en pantalla. “Las elecciones… menuda pérdida de tiempo”, responde la versión adulta de Anna.