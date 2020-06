ElDiario.es: ¿comprado por el sector taurino?

Es mi primer artículo en Menéame y lo hago desde la indignación. Me parece sorprendente y decepcionante que ElDiario.es esté publicando los FALSOS argumentos de los taurinos, sin contrastar nada.

¿Es por la caída de ingresos en publicidad?

Todo viene por este artículo que han publicado hoy, y que espero que nadie menee: www.eldiario.es/sociedad/toros-superreducido-ayudas-fiestas-patronales

Que El País, el ABC o El Mundo estén dando cobertura a absolutamente todos los lloriqueos de los taurinos, sin poner en duda ninguno de sus argumentos, me parece coherente. Al fin y al cabo tienen secciones especializadas para hablar de sobre si el toro salió bravo o sin casta, y una trayectoria periodística de apoyo a la tauromaquia de sobras conocida. Que se unan al abrazo La Sexta o TVE pues también era previsible.

Cuando hace pocos días TV3 emitió un especial "pobrecitos taurinos necesitan ayudas" dentro de su telediario del mediodía, empecé a sospechar que algo estaba ocurriendo. Aquí están corriendo maletines.... la Fundación Toro de Lidia recibe cada año una subvención del Ministerio de Cultura de 40.000€, y en 2019 le fue adjudicada otra de la Diputación de Málaga de 50.000€, y para este 2020 se prevee una subvención de 150.000€ por parte de la Junta de Andalucía. Y muchas más que se me pasan, tampoco soy adivina.

Pero que hasta ElDiario.es se sume a la propaganda taurina, evidencia que aquí hay alguien que ha contratado los servicios de la mejor agencia de noticias, para asegurar no solamente que todos los medios que controlan publiquen sus mierdas, sino que además silencien los datos y comunicados que están aportando desde las ONG de protección animal, que desde que empezó la pandemia están denunciando que no se destine ni un euro del erario público al rescate de un sector ya de por si deficitario y con un modelo de negocio cruel y extremadamente dependiente de subvenciones y partidas presupuestarias de los ayuntamientos, diputaciones y gobiernos autonómicos.

El sector taurino se ha reunido hasta con el Rey, quien les dedicó "cariñosas palabras de apoyo", según relatan los propios representantes de la tauromafia. Nada más que añadir. Cuando veáis un artículo en ElDiario.es cuestionando los argumentos taurinos, me avisáis. Yo de momento no he visto ninguno.