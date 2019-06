ElDíaADíaDelMaltrato

¿Por qué muchas no pueden salir vivas del infierno de la violencia de género? La respuesta es siempre la misma. Se necesita una detección precoz. Esta sociedad ha puesto la línea roja en si te pega no te quiere pero el problema de la violencia de género es que el maltratador te anula, te destruye la autoestima y te aísla mucho antes de esa primera violencia física, cuando la primera hostia llega, su trampa está tan bien armada que ya no puedes escapar. Es como pretender curar el cáncer con metástasis en todo el cuerpo, llegamos tarde.