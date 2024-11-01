edición general
2 meneos
12 clics
El4tico, los jóvenes rebeldes que el poder quiere silenciar

El4tico, los jóvenes rebeldes que el poder quiere silenciar

La detención de Ernesto Medina y Kamil Zayas es una advertencia a los cubanos menores de 40 años: emigren antes de que la represión los alcance

| etiquetas: el4tico , cuba , represión , dictadura
2 0 4 K -11 politica
7 comentarios
2 0 4 K -11 politica
almadepato #1 almadepato *
Que pronto se os olvida explicar los motivos de la situación que vive Cuba desde antes que naciese. Y ya ha llovido.
3 K 46
#7 imaginateca
#1 Sí: Un régimen fascista tremendamente injusto, sustituído por un régimen marxista tremendamente inepto.
0 K 10
Torrezzno #4 Torrezzno
#3 lol
0 K 16
almadepato #5 almadepato
#3 El usuario que se hizo a sí mismo.
0 K 9
cocolisto #2 cocolisto
Que se vayan a la tierra de Trump que van a disfrutar de la "libertad".
1 K 30
Kmisetas #6 Kmisetas
#2 Mejor que se queden en su tierra y luchen por terminar con la basura opresora que les somete. Pero eso no queda bien en decirlo en Menéame, verdad?
0 K 6

menéame