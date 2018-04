Para cualquiera que haya leído la sentencia del juicio de La Manada, la reacción que está recibiendo el voto particular de uno de los jueces es no solo inexplicable, sino un acto de pura barbarie. El juez discrepante se mete en problemas defendiendo no el heteropatriarcado, sino el derecho fundamental de la presunción de inocencia. Es un texto valiente y razonado que habrá que leer cuando se estudie la España de estos días, y que tiene la extraordinaria capacidad de confirmarle a quien lo lee que no esta loco.