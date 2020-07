El robot peluquero

Shane Wighton, el ingeniero con vocación de maker que se hizo viral con su canasta robótica en la que es difícil fallar un tiro, ha construido ahora un robot para que le corte el pelo, con resultados todavía bastante irregulares. No es el primer intento de hacer algo así, pero me llamó la atención porque se suele utilizar el ejemplo del corte de pelo precisamente como actividad de muy compleja automatización. Mi peluquero siempre me comenta que una peluquería es un negocio muy interesante debido fundamentalmente a que el pelo nunca deja de crec