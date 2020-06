Hoy en día la plusvalía ya no le basta enriquecerse al capitalista sino que hacen falta grandes volúmenes de beneficios que vemos que aumentan a medida que disminuyen los salarios y la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Muchas fortunas no se basan ya en la propiedad de los medios de producción, sino en la propiedad del dinero o de los medios de información. Por esto la explotación del obrero no es suficiente. La plusvalía ha evolucionado a un nuevo concepto que forma parte de la nueva realidad: el pluscapital