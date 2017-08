Curiosamente, el ping-pong no nació en China. Se inventó en Inglaterra en el siglo XIX, cuando las elites, que no podían jugar tenis porque llovía, montaban una mesa con una minirred e intercambiaban golpes con corchos de champán como pelotas y cajas de puros como raquetas. Fue en 1913 cuando el deporte llegó a Asia, pero no sería hasta los años 60 cuando empezaría a causar furor en China. Era un intento de la nación comunista por demostrar que el país albergaba atletas del máximo nivel.