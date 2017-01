El magufo en jefe

“Yo me informo y decido”, me decía el otro día en Facebook una persona que había decidido no vacunar a su hijo. Otra madre la apoyaba. En su caso, ella había decidido que la lactancia era la mejor vacunación. Entre las dificultades para que cambiaran de opinión estaba que, desde su punto de vista, la autoridad de las fuentes era de por sí negativo. Que la Organización Mundial de la Salud o la página del ministerio de sanidad explicara los beneficios y la importancia de la vacunación era en sí algo sospechoso.