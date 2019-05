El gulag son ellos  

(...) Assange es culpable de haber revelado muchos detalles y métodos recientes de esa inusitada violencia. No ha sido el único, pero su informe, a través de WikiLeaks, ha sido enorme y muy dañino para el imperio. Periodísticamente ha sido, sin duda, el mayor scoop del siglo. Por eso Estados Unidos ha querido escarmentar con ese ejemplo, mostrando lo que les puede pasar a todos los periodistas, incluso si no son estadounidenses (Assange no lo es), en cualquier parte del mundo.