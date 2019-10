El estigma injusto

Decía el sociólogo E. Lemert que los procesos de desviación y estigmatización no pueden comprenderse si no se tiene en cuenta el papel de las instituciones y grupos sociales en la producción de las normas y en su aplicación concreta, en su papel en lo que se denomina el control social activo. Hoy en día, la enfermedad mental aun lleva aparejada consigo un estigma social, que produce rechazo y discriminación. Un rechazo que vive no solo la persona que padece este tipo de enfermedad, sino también sus familiares y personas allegadas.