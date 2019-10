No sé la imagen que proyecto hacia fuera. Tengo una familia maravillosa, una empresa que va como un tiro y, en un par de semanas, celebro una conferencia técnica que agotó todas las entradas a la venta en menos de 48 horas. Supongo que debería ser una de las personas más seguras y pagadas de sí mismas sobre la faz de la tierra y sospecho que así es como me ven los que menos menos me conocen. La realidad, sin embargo, es muy diferente. Soy un fraude.