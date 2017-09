El conserje

Los nazis llevan unos días paseando su odio repugnante por las calles de París. Mi familia ha huido pero yo he decidido quedarme, esperando a los secuaces del Führer, en la puerta del instituto. No hay nadie a quien atender, la actividad cesó hace días pero debo mi vida a este lugar y a honrar a los que lo hicieron posible. No pienso irme, aunque tenga pánico a los soldados. Durante días he esperado, aguzando el oído, el sonido de las botas militares porque aquí, como conserje, recibiré a quien venga, también a esos malnacidos.