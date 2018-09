El CIS y la monarquía

El CIS acaba de sacar una nueva encuesta en la que se pregunta a los ciudadanos por todo,menos por su jefatura de Estado. El rey se convierte así no solo en inviolable,sino también en inopinable. Ese silencio del poder sobre la valoración que los españoles tengan sobre Felipe VI hace pensar que no están tan seguros de que,con la emérita patada a Juan Carlos I,se haya logrado la tan cacareada regeneración de la imagen de nuestra monarquía. El problema con nuestra monarquía,plagiando a Slavoj Zizek,es que aquí no se quiere abordar la dialéctica..