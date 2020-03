Un «ejército» sanitario online que nunca duerme

Las dudas sobre posible contagios y otras enfermedades no paran de entrar ya sea vía correo electrónico o las redes sociales a través de la plataforma médica que ha organizado de manera exprés Mónica Lalanda. Esta médica de urgencias decidió que el modo más eficaz para que nuestro sistema sanitario no colapsase, o al menos no lo hiciera de manera drástica, sería abrir nuevos canales de consultas telemáticas para todas aquellas personas que, ansiosas en casa ante posible infección o ante la impotencia de no poder acudir a su centro de salud de r