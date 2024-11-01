El ejército israelí retira los cargos contra los soldados acusados de violar a una detenida palestina (EN)

El ejército israelí anunció la retirada de los cargos contra cinco soldados acusados de abusar sexualmente de una detenida palestina en una presunta agresión captada parcialmente en cámara. Un video de la agresión, emitido por las noticias israelíes, muestra a los soldados llevando a una detenida a una zona acordonada con escudos, aparentemente para ocultar sus acciones. La acusación señala que los soldados agredieron al la prisionera palestina y la sodomizaron con un cuchillo, causándole múltiples lesiones.