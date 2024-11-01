El Ejército israelí invade un pueblo de Líbano y crece el temor de una nueva guerra entre Israel y Hezbolá

Líbano asegura que Israel ha violado la tregua en el suelo libanés más de 1.500 veces desde su firma en noviembre, pero denuncia que lo del jueves no tiene precedentes. A la una de la madrugada, tropas israelíes incursionaron en territorio libanés y llevaron a cabo una redada en la localidad de Blida, a un kilómetro de la frontera. Allí, abrieron fuego de manera continuada durante más de 10 minutos contra un edificio municipal, y ejecutaron con cuatro tiros –uno en la cabeza, tres en el pecho– a Ibrahim Salameh, un trabajador del ayuntamiento d