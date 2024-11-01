El Ejército del Aire se entrena en Estados Unidos pese a la crisis por Irán: vea vídeo  

El Ala 35 participa en el despliegue del Ejército el Aire en la fase «Sentry South 26-2» del ejercicio «Southern Strike 2026». Se trata de un ejercicio que se desarrolla en Mississippi, estado del sur de Estados Unidos. Concretamente se desarrolla en centros de adiestramiento tanto de la US Air Force (Combat Readiness Training Center, Gulfport) como del US Army (Haggler Field, Camp Shelby Joint Forces Training Center, Hattiesburg)...