El Ejército del Aire se entrena en Estados Unidos pese a la crisis por Irán: vea vídeo  

El Ala 35 participa en el despliegue del Ejército el Aire en la fase «Sentry South 26-2» del ejercicio «Southern Strike 2026». Se trata de un ejercicio que se desarrolla en Mississippi, estado del sur de Estados Unidos. Concretamente se desarrolla en centros de adiestramiento tanto de la US Air Force (Combat Readiness Training Center, Gulfport) como del US Army (Haggler Field, Camp Shelby Joint Forces Training Center, Hattiesburg)...

... El objetivo es desarrollar ejercicios militares combinados de distintas fuerzas (aéreas, terrestres, marítimas) de varios países. El Ejército del Aire ha desplazado a Estados Unidos personal de unidades como el Ala 35, el Ala 48 y el Escuadrón de Zapadores Paracaidistas (EZAPAC), aviones C-295 y A400M, y helicópteros NH90...
¡Marga! ¡Explícanos por qué no hay otro sitio donde entrenar a nuestro milicos del aire que no sea Trumplandia y cuánto le pagamos a USA por esto! ¡Gracias!
Ejercicios habituales que se llevan realizando años de forma conjunta como el Red Flag, Alaska, etc...

De hecho, históricamente muchos de nuestros pilotos de caza se formaron allí en reactores cuando aquí no había medios.

Vamos que novedad, cero.
