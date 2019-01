Ejecutivo de Starbucks comunica que medita presentarse a las elecciones norteamericanas y demócratas piden boicot

Recientemente se dio a conocer que varios representantes del Partido Demócrata de Estados Unidos amenazan con boicotear Starbucks. Y no es porque no les guste su café, sino para presionar al exdirector ejecutivo de la empresa, Howard Schultz, para que no se postule a las elecciones presidenciales en 2020. ¿La razón? Creen que con ello podría ayudar a Donald Trump a ser reelegido.