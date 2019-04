Eje trasero autodireccional: Cuando Citroën meó a Porsche

Cuando Citroën se pone a hacer cosas raras con la mecánica, es mucho Citroën. Acordaos de la suspensión del 2CV si no. El caso es que buceando por internet estuve viendo que en 2015 Porsche montó un sistema direccional como el del vídeo anterior en su 911 Carrera, que es un deportivo de muchos, muchos euros. Por lo que no es extraño que lleve todos los sistemas mecánicos habidos y por haber. También está en algún Audi, que como ya sabrás no es una marca barata y puede permitirse montar estas cosas en sus coches.