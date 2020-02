El Eje Berlín-tokio, una frágil amistad

El Eje Berlín-Tokio, considerado tradicionalmente como una alianza firme, consituyó en realidad una amistad frágil. La imagen de Alemania y Japón como aliados de la Segunda Guerra Mundial ha quedado impregnada en la psique popular. Incluso en el terreno de la ucronía hay lugar para esta visión idealizada, especialmente en el caso de la serie The Man on the High Castle —basado en una obra homónima de 1962— que esboza cómo habría sido la historia si Alemania y Japón hubiesen ganado la Segunda Guerra Mundial.