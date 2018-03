¿Por qué Einstein no recibió el Premio Nobel por la teoría de la relatividad?

No sé si conoces al oftalmólogo sueco Allvar Gullstrand, que recibió el Nobel de Medicina en 1911 «por su trabajo en la dióptrica del ojo». Quizás no sabes que rechazó el Nobel de Física en 1911 «por su trabajo en óptica geométrica», pudiendo haber sido el único científico de la historia en recibir dos Nobel en el mismo año. En 1922 Albert Einstein recibió el Nobel de Física de 1921, y Niels Bohr el Nobel de Física de 1922. ¿Por qué Einstein no recibió el premio por la teoría de la relatividad? ¿qué papel jugó Gullstrand en dicha decisión?