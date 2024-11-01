Ein Hod: el pueblo palestino que tras la limpieza étnica se convirtió en una colonia de artistas israelíes [ENG]

La villa empedrada de Ein Hod se asienta en la falda del monte Carmel mirando hacia el mar Mediterráneo. Sinuosas y estrechas carreteras, antiguas cercas de cactus y galerías de arte se reparten entre las casas palestinas que aún se conservan. Cuando Yara Mahajneh, una artista independiente palestina llegó una tarde portando equipamiento para una muestra se encontró vallas, guardias y entradas restringidas rodeando el tranquilo pueblo de artistas.
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-Ocultan su origen con cualquiera que sea su segunda (verdadera) nacionalidad.
-Sólo se mueven en otros grupúsculos artísticos de otros países, en los que ya saben que tienen influencia ad hoc.
En general, el mundo artístico (que no cinematográfico) va bastante al unísono contra esta barbaridad.
Pd: Info de un insider de la profesión. Es asombroso descubrir circuitos artísticos en los que dentro de la jerarquía de poder, siempre hay algún sionista escondido.