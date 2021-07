Eiichiro Oda, autor de One Piece, dibuja una ilustración original para el presidente de Francia [EN]

El presidente francés Emmanuel Macron mostró orgulloso una ilustración que recibió del creador de One Piece, Eiichiro Oda. Este sábado tuiteó que quería compartir la imagen con los fans apasionados de One Piece, y expresó su agradecimiento en francés y japonés. El mensaje de Oda en la ilustración, escrito en francés, afirma que la pieza está dedicada al presidente de Francia y a todos los aficionados a One Piece en el país. En Francia el primer tomo del manga ha vendido por sí solo más de 1 millón de copias a fecha de julio.