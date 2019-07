Egipto inaugura, con años de retraso, un museo dedicado a Mahfuz

"Cuando me siento exhausto y experimento uno de esos ocasionales bloqueos a los que los escritores somos propensos, me doy un paseo por El Cairo viejo y casi inmediatamente me asaltan las imágenes. Es allí donde imaginé la mayoría de mis novelas, donde tuvieron lugar antes de ser trasladadas al papel", escribió Naguib Mahfuz. Trece años después de su óbito, su barrio ha saldado una deuda histórica con el Premio Nobel de Literatura, el único escritor árabe reconocido por la Academia sueca. Tras retrasos y aplazamientos, acaba de inaugurarse...