EFF pide a Apple que permita a los usuarios cifrar las copias de seguridad de iCloud

Desde la Electronic Frontier Foundation (EFF) se ha creado una nueva campaña bajo el nombre "Fix It Already" y cuyo objetivo es hacer que las compañías tecnológicas mejoren y agreguen nuevas medidas de seguridad donde flojean en temas de privacidad. Se trata de soluciones reales y no imposibles que las empresas pueden llegar a implementar. Entre las compañías o productos a los que dirigen se pueden encontrar los siguientes: Android, Apple, Facebook, Whatsapp, Verizon o Windows 10.