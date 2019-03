...ella se quedó embarazada otra vez. Y empezó el calvario. “Para empezar, me dijeron que cómo me atrevía; luego me cambiaron a funciones de menor responsabilidad, como era la de comercial”. Decidió demandar para pedir una categoría laboral acorde a sus funciones, y ganó. Y empezó el mobbing. “Me mandan a trabajar a una especie de almacén..."