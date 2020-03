Efectos de COVID-19 se extenderán a través de los sistemas alimentarios

La pandemia COVID-19 no afecta solo a los sistemas salud, también podría conducir a una crisis de seguridad alimentaria, si no se toman las medidas adecuadas. El alcance de los efectos de la pandemia en la producción de alimentos no está claro, y dependerá del tiempo que se extiendan las medidas contra el virus, No se visualiza una escasez generalizada de alimentos en el corto plazo. La agricultura con herramientas mecanizadas que limitan el contacto de persona a persona no es el problema, sino la que requiere más mano de obra.