El efecto llamada (Opinión)

Me deprime enormemente, aunque estaba anunciado,el efecto de aniquilación que la legislación del PP provoca en la instrucción de los sumarios por corrupción.A la desaparición de los “presuntos corruptos”, se suma la acotación en el tiempo de las investigaciones, de manera que si no se resuelve la instrucción del caso en el tiempo fijado, se archiva y la causa queda sin juzgar. La excusa para crear este espacio de impunidad fue primar la presunción de inocencia. Como ya anunciaban muchos juristas, si no se dota de medios a los jueces..