¿Por qué el efecto anticonceptivo de la lactancia está disminuyendo?

En su trabajo, publicado por la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, Nicolas Todd y Mathias Lerch, del Instituto Max Planck de Investigación Demográfica de Rostock en Alemania, analizaron 2,7 millones de nacimientos acaecidos entre 1975 y 2019, en 84 países de ingresos bajos y medios. Descubrieron que el aumento de la riqueza de un país, el acceso a la electricidad y al agua, así como el nivel de educación de la madre se asociaban con una reducción del período de tiempo sin menstruación durante la lactancia.