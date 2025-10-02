EEUU: Los predecesores de Mamdani que abanderaron un socialismo democrático [en]

Hace sesenta años, los líderes del movimiento pro derechos civiles se enfrentaron a una pregunta inevitable: ¿y ahora qué? En sucesivos veranos, el Congreso había promulgado la Ley de Derechos Civiles y la Ley de Derecho al Voto. Habían desaparecido la segregación de iure y la negación de la ciudadanía negra en el sur; la batalla por la igualdad ante la ley parecía haber concluido. Sin embargo, la batalla por la igualdad social y económica no había hecho más que empezar.