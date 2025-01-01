EEUU impidió a Ucrania usar misiles de largo alcance con Rusia

El Departamento de Defensa de Estados Unidos impidió a Ucrania atacar con misiles de largo alcance estadounidenses contra Rusia para poder acercar posturas con Moscú con el objetivo de lograr un acuerdo para poner fin a la guerra. Desde finales de primavera, el Pentágono ha vetado el uso de sus sistemas de misiles tácticos (ATACMS, por sus siglas en inglés) contra objetivos dentro de Rusia, según explicaron dos funcionarios al periódico. Defensa creó un "mecanismo de revisión" para decidir si las fuerzas ucranianas podían utilizar estas armas,