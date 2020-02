EEUU confirma dos nuevos casos de coronavirus sin relación con zonas infectadas (EN)

Funcionarios de salud confirmaron el viernes dos nuevos casos de coronavirus en los EEUU en personas que no habían viajado a otros países afectados y que no habían estado en contacto cercano con alguien que lo tuviera. "Este nuevo caso indica que hay evidencia de transmisión local, pero el alcance aún no está claro", dijo la Dra. Sara Cody, oficial de salud del condado de Santa Clara y directora del departamento de salud pública del condado de Santa Clara.