EEUU autoriza la salida voluntaria del personal no esencial en su Embajada en Etiopía a causa de la guerra

El Gobierno de Estados Unidos ha autorizado la "salida voluntaria" del personal no esencial en su Embajada en Etiopía ante el recrudecimiento del conflicto y los últimos avances del Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) en el norte del país. La Embajada ha resaltado que el Departamento de Estado "ha autorizado la salida voluntaria de todos los empleados no esenciales del Gobierno estadounidense y los familiares del personal esencial y no esencial a causa del conflicto armado, la agitación civil y la posible escasez de suministro".