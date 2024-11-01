EEUU asegura contar con el apoyo de más de 110 países a su resolución con Bahréin sobre el estrecho de Ormuz

Estados Unidos ha afirmado este miércoles haber sumado más de 110 países copatrocinadores al proyecto de resolución impulsado por la diplomacia norteamericana junto a Bahréin en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas "para defender la libertad de navegación y garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz"
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¿Como se pierde eso? Agrediendo a uno de los paises ribereños que dijo que lo cerraría.
¿Como se mantiene abierto? Con diolomacia, garantias y demostrando que las promesas no son solo palabras sino que van respaldadas por hechos.
Prenden fuego a todo y luego.venden extintores.