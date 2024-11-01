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EEUU asegura contar con el apoyo de más de 110 países a su resolución con Bahréin sobre el estrecho de Ormuz

EEUU asegura contar con el apoyo de más de 110 países a su resolución con Bahréin sobre el estrecho de Ormuz

Estados Unidos ha afirmado este miércoles haber sumado más de 110 países copatrocinadores al proyecto de resolución impulsado por la diplomacia norteamericana junto a Bahréin en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas "para defender la libertad de navegación y garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz"

| etiquetas: iran , ormuz , eeuu , bahrein , onu
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5 comentarios
2 0 0 K 26 actualidad
#1 PerritaPiloto
Todos queremos libertad de navegación y seguridad en la navegacion de cualquier via marítima, no solo el estrecho de Ormuz.

¿Como se pierde eso? Agrediendo a uno de los paises ribereños que dijo que lo cerraría.

¿Como se mantiene abierto? Con diolomacia, garantias y demostrando que las promesas no son solo palabras sino que van respaldadas por hechos.
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powernergia #2 powernergia
Es curioso como arregla el tarado las cosas, con lo bien que se navegaba hace 3 meses por allí.
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#3 zancudo
Hay derecho de veto en la ONU como bien saben, así que tendrán que estar Rusia, Francia y China entre esos 110
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Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
Abrir el estrecho bien, dejar de bombardear niños… ya tal
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ur_quan_master #4 ur_quan_master *
Pero si el puto estrecho estaba abierto y libre hasta que Israel y Estados Unidos atacaron ilegalmente a Irán.

Prenden fuego a todo y luego.venden extintores.
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menéame