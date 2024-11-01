edición general
3 meneos
34 clics
EEUU apresa un enorme buque petrolero con bandera rusa en plena Europa tras una dramática persecución

EEUU apresa un enorme buque petrolero con bandera rusa en plena Europa tras una dramática persecución  

Tras una dramática persecución, las fuerzas estadounidenses han logrado dar captura este miércoles a un buque petrolero de gran tamaño con bandera rusa y vinculado a Venezuela en el Atlántico Norte. El buque capturado ha sido reconocido como el Marinera o Bella 1 y ya estuvo en el ojo de los militares estadounidenses hace unas semanas cerca de las costas del país caribeño.

| etiquetas: petróleo , crudo , eeuu , marina
2 1 5 K -20 actualidad
5 comentarios
2 1 5 K -20 actualidad
Atusateelpelo #3 Atusateelpelo *
"Una dramatica persecucion"

Porque como todos sabemos un petrolero es un gracil y veloz buque imposible de perseguir sin poner en riesgo la vida de sus perseguidores. :troll:

Por cierto, esta en Portada (aunque en ingles)
0 K 18
#1 Chabelitaenanita
El puto loco de trump que quiere el Nobel de la paz va a traer una guerra tocha a Europa, está auténticamente pirado
0 K 14
#4 pozz
#1 Nop se en que realidad paralela vives, es Putin el que ha traido la guerra a Europa hace mas de 1 década, guerra que se intensifico muchisimo en 2022.
2 K 31
comadrejo #5 comadrejo
A este paso los años 20 de este siglo figurarán en los libros de historia como la época del pillaje y el robo global.
En solo 90 años estamos repitiendo el ciclo. :roll:
0 K 10

menéame