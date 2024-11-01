EEUU apresa un enorme buque petrolero con bandera rusa en plena Europa tras una dramática persecución  

Tras una dramática persecución, las fuerzas estadounidenses han logrado dar captura este miércoles a un buque petrolero de gran tamaño con bandera rusa y vinculado a Venezuela en el Atlántico Norte. El buque capturado ha sido reconocido como el Marinera o Bella 1 y ya estuvo en el ojo de los militares estadounidenses hace unas semanas cerca de las costas del país caribeño.
| etiquetas: petróleo , crudo , eeuu , marina
Porque como todos sabemos un petrolero es un gracil y veloz buque imposible de perseguir sin poner en riesgo la vida de sus perseguidores.
Por cierto, esta en Portada (aunque en ingles)
En solo 90 años estamos repitiendo el ciclo.