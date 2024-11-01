EE UU Viuda de Charlie Kirk da un mensaje desde el estudio de transmisión de su esposo I EL PAIS

·
13603
clics
Charlie Kirk, morir como piensas
7097
clics
Hablemos de crímenes por motivaciones ideológicas en EEUU usando las estadísticas
6312
clics
Así habla Ayuso cuando no tiene pinganillo. Tropiezo intelectual
5049
clics
El vídeo de Guillermo Fesser en 'El Intermedio' explicando quién era Charlie Kirk
5225
clics
Tellado lo ha vuelto a hacer
más votadas
598
Un ex primer ministro de Francia (Dominique de Villepin) se rinde ante el papel de España en el genocidio de Gaza: “Salva el honor de Europa”
710
Países Bajos se convierte en el cuarto país que no participará en Eurovisión 2026 si compite Israel: “Está en juego el sufrimiento humano”
503
La Asamblea General de la ONU aprueba por amplia mayoría un texto en favor de crear un Estado palestino
379
Buenas noticias: la vacuna contra el virus del papiloma previene no solo el cáncer de cérvix sino además otros muchos tipos de cáncer
285
"Nos dejamos de rodeos": un ex jefe de las FDI confirma que las bajas en Gaza superan las 200.000 [EN]
1
meneos
29
clics
EE UU Viuda de Charlie Kirk da un mensaje desde el estudio de transmisión de su esposo
La viuda del activista conservador Charlie Kirk, Erika Kirk, dijo el viernes que la «misión» de su esposo sería más poderosa que nunca en su primera declaración tras su asesinato.
9 comentarios
#5
pepel
#0
1
K
36
#9
Cantro
#8
como ya se te dijo ayer, el WSJ reculó
Llevas tanto odio dentro que no hay espacio para neuronas
1
K
22
#2
Celsar
¿No estará buscando la empatía de los demás?
0
K
11
#3
giputxilandes
#2
no. Está buscando el dinero de los seguidores de su marido, que através de donaciones les han hecho millonarios y no quiere que pare de llegar pasta.
8
K
101
#7
Gadfly
#3
si, menuda hija de puta, llorar porque le han matado al marido. Habrase visto...
1
K
10
#8
Sandilo
#3
Un radical que escribía en sus balas “fuera fascistas” le pega un tiró a su marido en el cuello y lo mata y en menos de 72h ya estás tú aquí afirmando que lo que busca es dinero.
Muchos de izquierda lleváis demasiado odio dentro.
1
K
5
#1
Jaime131
#kirkeame
0
K
11
#4
Grahml
#1
Ahora tenemos a un propagandista radical sectario convertido en mártir.
Lo que le faltaba a EEUU y lo que nos faltaba.
Una vez más, gracias Trump.
2
K
49
#6
MaRRaldo_1
Descansa en paz
0
K
6
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
