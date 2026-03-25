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EE.UU. trasladó 100 millones de dólares en oro desde Venezuela, según secretario de Interior
Estados Unidos trasladó 100 millones de dólares en oro desde Venezuela recientemente y será destinado a inversiones industriales, de acuerdo con el secretario de Interior, Doug Burgum.
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:
venezuela
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robo
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eeuu
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emmett_brown
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#3
Aokromes
titular correcto:
eeuu robo 100 millones de dolares en oro a venezuela, segun el secretario de interior.
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aupaatu
Seguro que es el intermediario de Zapatero y se los deja gestionar porque no le entran más en su Zulo.
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NPCMeneaMePersigue
Vaya nos vendieron que era liberar al pueblo de Maduro y al final dejaron al Chavismo y se llevaron el petroleo antes de la guerra con Irán porque sabian lo que iba a pasar. Impresionante la clase epstein
Ahora Ana Pastor haciendo videos de las mujeres en Irán para contentar a la elite satanica
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eeuu robo 100 millones de dolares en oro a venezuela, segun el secretario de interior.
Ahora Ana Pastor haciendo videos de las mujeres en Irán para contentar a la elite satanica