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EE.UU. trasladó 100 millones de dólares en oro desde Venezuela, según secretario de Interior

Estados Unidos trasladó 100 millones de dólares en oro desde Venezuela recientemente y será destinado a inversiones industriales, de acuerdo con el secretario de Interior, Doug Burgum.

| etiquetas: venezuela , robo , eeuu , estados unidos
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4 comentarios
4 1 7 K -19 politica
emmett_brown #2 emmett_brown *
Duplicada y EN PORTADA #0.

Se nota que PASAS LITERALMENTE DE ESTA WEB. Vienes a soltar tu mierda y a posicionar tus comentarios, da igual lo que meneen los demás, ya de leer la portada ni hablemos.
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Aokromes #3 Aokromes
titular correcto:
eeuu robo 100 millones de dolares en oro a venezuela, segun el secretario de interior.
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aupaatu #4 aupaatu
Seguro que es el intermediario de Zapatero y se los deja gestionar porque no le entran más en su Zulo.
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NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Vaya nos vendieron que era liberar al pueblo de Maduro y al final dejaron al Chavismo y se llevaron el petroleo antes de la guerra con Irán porque sabian lo que iba a pasar. Impresionante la clase epstein

Ahora Ana Pastor haciendo videos de las mujeres en Irán para contentar a la elite satanica
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menéame